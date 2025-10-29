В Казани впервые выполнили уникальную лазерную операцию, спасшую зрение ребенка

Операция проведена ребенку с тяжелой формой врожденной глаукомы и сложной историей офтальмологических заболеваний

Специалисты Республиканской детской клинической больницы (ДРКБ) впервые в истории Татарстана провели диод-лазерную транссклеральную циклокоагуляцию (ДЛТЦК) — высокотехнологичное вмешательство. Операция проведена ребенку с тяжелой формой врожденной глаукомы и сложной историей офтальмологических заболеваний, сообщили в Минздраве.



Классические антиглаукоматозные операции в этом случае несли в себе чрезвычайные риски, способные привести к повторной отслойке сетчатки. Именно поэтому консилиум врачей ДРКБ принял решение применить передовую, щадящую методику. Особенность этого вмешательства в том, что оно не требует вскрытия глазного яблока, минимизируя травматичность и риски осложнений.

Операцию провели главный внештатный детский офтальмолог Татарстана Алексей Расческов и заведующий офтальмологическим отделением ДРКБ Фарид Гильманов.



Сейчас ребенок находится под динамическим наблюдением офтальмологов отделения, его состояние стабильно.

Рената Валеева