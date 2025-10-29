Семшов: «Рубин» заслужил ничью в матче с «Краснодаром»

Эксперт оценил игру казанской команды против чемпиона РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру «Рубина» против «Краснодара» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу краснодарцев.

Эксперт считает, что «Рубин» заслужил набрать очки в матче с чемпионом страны.

— «Краснодар» провел разные таймы в матче с «Рубином», более справедливым итогом была бы ничья. Во второй половине казанцы могли сравнять счет, и это было бы логично. Но разницу сделал Кордоба — да, он не забил, но в своем стиле здорово развернул Лобова, с этого и началась голевая атака. Мы говорим о потерях «Динамо», но у Казани отсутствовали два центральных защитника — и «Рубин» вторую половину игры провел так, что ничью заслужил, — сказал Семшов «РБ Спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Рубин» занимает седьмую строчку с отставанием от лидера на 11 баллов. Казанская команда проиграла вторую игру подряд в чемпионате. В следующем туре «Рубин» сыграет в Казани с московским «Динамо» — 1 ноября в 17:45 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин