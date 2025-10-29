Сочи и Турция спустя 14 лет возобновят прямое паромное сообщение

Время в пути между портами составит около 12 часов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам

Фото: Инна Серова

Прямое грузопассажирское паромное сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи возобновляется 29 октября, совершая свой первый рейс за 14 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в порту Трабзона, отмечая, что билеты на судно уже поступили в продажу.

Обслуживать маршрут будет паром Seabridge, рассчитанный на перевозку до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути между портами составит около 12 часов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. При этом начальные рейсы будут осуществляться исключительно в пассажирском режиме.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоимость билетов на паром Seabridge (Сочи — Трабзон) в одну сторону начинается от 6500 рублей за кресло в эконом-классе, а место в каюте обойдется от 9500 рублей в зависимости от класса. Об этом рассказал гендиректор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. В случае ажиотажного спроса компания-оператор рассмотрит возможность запуска второго судна.

Паромная линия Сочи — Трабзон действовала с 1993 года по сентябрь 2011 года. Попытки возобновить сообщение предпринимались неоднократно. О перезапуске грузо-пассажирского парома говорилось еще в 2023 году, однако планы не осуществились.

В июле 2025 года старт проекта был отложен на неопределенный срок в связи с новыми правилами захода судов в российские порты. Ранее среди причин задержек также назывались неготовность портовой инфраструктуры в Сочи, неблагоприятные погодные условия и совпадение дат с праздником Рамадан.

Анастасия Фартыгина