Пользователи Reddit сравнили ЖК «Яналиф» в Казани со зданиями городов майя

Некоторые юзеры находят сходство и со зданиями произведения Оруэлла «1984»

В международном онлайн‑сообществе разгорелся спор вокруг нового градостроительного проекта в Казани — ЖК «Яналиф». По версии пользователей, его архитектурная концепция вдохновлена эстетикой древних цивилизаций Мезоамерики. Это вызвало неоднозначную реакцию за рубежом.

Дискуссия активно развернулась на платформе Reddit в сообществе r/architecture. Многие пользователи недоумевают как мезоамериканские архитектурные формы оказались в Казани и насколько они там уместны. Они задаются вопросом о том, какая связь может быть между Татарстаном и цивилизацией майя, и называют проект проявлением «экзотизации» и «культурного туризма».

— Выглядит лучше, чем Дубай, — написал один из пользователей.

Часть комментаторов обращает внимание на эстетическую составляющую, сравнивая новые здания с мрачными министерствами из романа «1984». По их мнению, формы выглядят гипертрофированно и больше напоминают декорации тематического парка, нежели элементы жилого района. Не остались без внимания и практические аспекты: пользователи сомневаются, насколько подобные архитектурные решения будут функциональны в суровом климате Казани с его снежными зимами и сильными ветрами. В шутливой форме некоторые даже отмечают, что необычные формы зданий могут повысить травмоопасность при падении из окон.

Тем не менее у проекта есть и свои защитники. Они настаивают, что архитектура — это прежде всего искусство, а потому авторы вправе черпать вдохновение из любых культурных источников. Сторонники подчеркивают, что отсутствие законодательных ограничений дает право на реализацию подобных идей. Для них «Яналиф» — смелая попытка переосмыслить древнюю архитектуру в современном контексте.

Денис Петров