В России за сутки потушили восемь лесных пожаров

09:14, 29.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 192 человека и 49 единиц техники

Фото: Реальное время

За минувшие сутки на территории России ликвидировано восемь лесных пожаров в четырех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению шести возгораний в шести субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 152 человека и 49 единиц техники.

  • Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются два воздушных судна.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 29 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 10 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 41 регионе.

Анастасия Фартыгина

