Минниханов встретился с землячеством Татарстана в Москве и получил награду «Аль-Фахр»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу в Москве с представителями региональной общественной организации «Землячество Татарстана». Мероприятие состоялось в Доме Пашкова, историческом здании Российской государственной библиотеки.

В ходе встречи Минниханов рассказал об актуальных задачах, стоящих перед республикой в экономической и социальной сферах, подчеркнув стремление сделать Татарстан одним из лидеров среди регионов страны. Он отметил, что мировое признание республике принесло успешное проведение международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани.

Раис РТ также акцентировал внимание на укреплении связей с исламским миром и развитии сотрудничества с Китаем и Индией. Он напомнил о присвоении Казани статуса Культурной столицы исламского мира в 2026 году.

Подчеркнув важность сохранения языков и культур всех национальностей, проживающих в Татарстане, Минниханов отметил, что это является примером многообразия России. Он также указал на устойчивый рост экономики республики, несмотря на текущие экономические вызовы.

Кульминацией встречи стало вручение Минниханову высшей награды мусульман России — ордена Почета «Аль-Фахр» от председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина.

