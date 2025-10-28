Новости спорта

00:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Форвард «Ак Барса» Хмелевский: «Моя жена — татарка, буду учить татарский»

14:58, 28.10.2025

Американский хоккеист уже знает несколько фраз на татарском языке

Форвард «Ак Барса» Хмелевский: «Моя жена — татарка, буду учить татарский»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский обещал учить татарский язык. На прошлой неделе американский хоккеист после победы над «Адмиралом» (5:3) произнес на «Татнефть Арене» фразу «Мин яратам сине, Татарстан».

— Моя жена татарка, так что буду обучаться. Немного слов знаю, как и все. Знаю, что в Татарстане болельщики любят такие мелочи, это отдает дань уважения республике. Когда смогу выучить несколько новых слов или поговорок, постараюсь озвучить, — сказал Хмелевский.

взято с сайта ak-bars.ru

Хмелевский перешел в «Ак Барс» в конце сентября после обмена из «Салавата Юлаева». Американский нападающий успел провести за казанскую команду 12 матчей, в которых забросил четыре шайбы и набрал семь очков.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также