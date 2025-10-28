Форвард «Ак Барса» Хмелевский: «Моя жена — татарка, буду учить татарский»

Американский хоккеист уже знает несколько фраз на татарском языке

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский обещал учить татарский язык. На прошлой неделе американский хоккеист после победы над «Адмиралом» (5:3) произнес на «Татнефть Арене» фразу «Мин яратам сине, Татарстан».

— Моя жена татарка, так что буду обучаться. Немного слов знаю, как и все. Знаю, что в Татарстане болельщики любят такие мелочи, это отдает дань уважения республике. Когда смогу выучить несколько новых слов или поговорок, постараюсь озвучить, — сказал Хмелевский.

Хмелевский перешел в «Ак Барс» в конце сентября после обмена из «Салавата Юлаева». Американский нападающий успел провести за казанскую команду 12 матчей, в которых забросил четыре шайбы и набрал семь очков.



Зульфат Шафигуллин