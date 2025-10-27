Опрокидывание плавучего крана в Севастополе унесло жизни двух человек, более 20 пострадали
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ
В понедельник вечером в Южной бухте, на территории Севастопольского морского завода, опрокинулся плавучий кран. Главное следственное управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщило о гибели двух человек и более 20 пострадавших.
— В результате трагедии погибли два человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в официальном сообщении ведомства в телеграм-канале.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об инциденте вечером в понедельник. По предварительным данным, спасательные службы эвакуировали 15 человек, семеро из которых получили травмы легкой и средней степени тяжести.
