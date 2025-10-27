Time выпустил новую обложку с Трампом после критики президента

Прошлую фотографию он назвал «самой ужасной из всех»

Американский журнал Time представил новую обложку своего будущего номера от 10 ноября с изображением Дональда Трампа, после того как президент США раскритиковал предыдущий вариант. Об этом сообщил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса в соцсети X.

— Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку, — написал Кортеллесса, опубликовав изображение новой обложки.

На новой обложке Трамп запечатлен сидящим за столом со сцепленными руками под подбородком. Заголовок гласит «Мир Трампа» (Trump's World).

Первоначальная обложка с фотографией Трампа была опубликована 13 октября и вызвала резкую критику со стороны президента. Трамп заявил, что статья в журнале «довольно хороша», но выбранная для обложки фотография — «возможно, самая ужасная из всех». «Они «стерли» мои волосы, а потом наложили на мою голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую», — написал Трамп в X.

Рената Валеева