РФС не исключил заявку на Евро-2032 на фоне опасений по готовности итальянских стадионов

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Президент РФС Александр Дюков заявил порталу Sport24, что Россия «всегда готова» принять турнир, на фоне растущих опасений по поводу готовности итальянских стадионов к мероприятию.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года, а также на Россию наложен запрет на проведение официальных турниров.

— Россия всегда готова, — лаконично ответил Дюков на вопрос о готовности России принять Евро-2032.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заявление Дюкова прозвучало на фоне усиливающихся дискуссий в Италии о состоянии стадионов, которые планируется задействовать в проведении чемпионата Европы. Итальянские СМИ выражают обеспокоенность тем, что не все арены будут соответствовать современным требованиям к 2032 году. В частности, газета Il Messaggero сообщала о планах строительства нового, более современного стадиона на месте легендарного «Сан-Сиро» в Милане. Президент Серии А Эцио Симонелли также отмечал неудовлетворительное состояние стадионов в Удине, Бергамо и Турине.

Чемпионат Европы 2032 года, согласно текущим планам, должны совместно принять Италия и Турция.

Рената Валеева