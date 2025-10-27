Прокуратура утвердила обвинение бизнесменам, подозреваемых в обмане дольщиков в Татарстане на 164 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, 52-летнего Артема Исламова и 43-летнего Марата Саттарова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Исламову и Саттарову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме того, Саттаров обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с января 2015 года по октябрь 2020 года, являясь учредителями коммерческих организаций, обвиняемые заключали договоры участия в долевом строительстве жилых комплексов «Новые горизонты» и «Мелодия» со 164 гражданами на общую сумму свыше 164,5 млн рублей.

Следствие полагает, что полученные от дольщиков средства были использованы не по целевому назначению, а направлены на строительство других жилых комплексов и финансирование деятельности подконтрольных фирм. В результате действий обвиняемых были нарушены права участников долевого строительства.

Уголовное дело передано в Вахитовский райсуд города Казани для рассмотрения по существу.

Рената Валеева