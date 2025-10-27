Татарстан стал лидером ПФО по росту зарплат для удаленных сотрудников

Количество вакансий с возможностью удаленной работы в Татарстане за январь — сентябрь 2025 года увеличилось на 1% и достигло 24 тысяч

Фото: Максим Платонов

Медианная заработная плата, предлагаемая специалистам на удаленке в Татарстане, по итогам девяти месяцев текущего года составила 70,3 тысячи рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Этот показатель является самым высоким и демонстрирует наиболее интенсивный рост среди всех регионов Приволжского федерального округа, пишет РБК «Татарстан».

По данным платформы, количество вакансий с возможностью удаленной работы в Татарстане за январь — сентябрь 2025 года увеличилось на 1% и достигло 24 тысяч.

В целом по России за тот же период работодатели разместили на 17% больше вакансий с удаленкой, их общее число составило 745 тыс., что составляет 9% от общего количества предложений на рынке труда. При этом общее число вакансий в стране снизилось на 12% до 8,1 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других регионов ПФО лидером по росту числа вакансий с удаленкой стала Оренбургская область (+37% до 9,3 тыс. вакансий). Значительный прирост вакансий также зафиксирован в Чувашии (+25%) и Удмуртии (+23%). Зарплаты для удаленных сотрудников значительно выросли в Пермском крае и Ульяновской области (на 45% до 68 тыс. и 66,8 тыс. рублей соответственно), а также в Оренбургской области и Башкортостане (на 44%).

Лишь 16% российских работников готовы полностью вернуться в офис, тогда как 23% предпочитают исключительно домашнюю работу, а 26% выбирают гибридный формат. Еще 35% готовы перейти на удаленку при необходимости.

В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, такие как дата-сайентисты (медианная зарплата 251,4 тыс. рублей), DevOps-инженеры (250,9 тыс. рублей) и агенты по недвижимости (212,9 тыс. рублей).

Анастасия Фартыгина