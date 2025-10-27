Казанский Кремль и другие достопримечательности получили бесплатный Wi-Fi для туристов

Специалистам пришлось учитывать толщину стен и перекрытий зданий (1,5–3 м) в древних частях Кремля, которые могли препятствовать распространению сигнала

Фото: Динар Фатыхов

На территории «Казанского Кремля», который ежегодно посещают более 4 млн туристов, компания «Таттелеком» (бренд «Летай») организовала гостевой Wi-Fi. Этот шаг направлен на повышение комфорта посетителей и обеспечение стабильной связи, особенно в условиях ограничений работы мобильной связи.

Несколько десятков Wi-Fi-точек обеспечили зону покрытия на входных группах ключевых достопримечательностей жемчужины Татарстана. Среди них — мечеть «Кул-Шариф», Благовещенский собор, Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, Музей Пушечного двора, Тайницкая башня, выставочный зал «Манеж», Спасо-Преображенский собор и Юнкерское училище.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект, реализованный на территории уникального историко-архитектурного комплекса, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представлял собой инженерную сложность. Специалистам «Таттелекома» пришлось учитывать толщину стен и перекрытий зданий (1,5—3 м) в древних частях Кремля, которые могли препятствовать распространению сигнала. Эта задача была успешно решена на этапе радиопланирования.

Благодаря новому сервису гости Казанского Кремля смогут комфортно пользоваться цифровыми услугами: приобретать электронные билеты, обмениваться контентом в мессенджерах и соцсетях, вызывать такси. Подключение к бесплатному Wi-Fi возможно с любого гаджета через безопасную авторизацию по номеру мобильного телефона.

— Для музея-заповедника важно, чтобы наши посетители могли оставаться на связи. Приобретать билеты онлайн и предоставлять их в зоне контроля, делиться с близкими своими впечатлениями — эти возможности стали не всегда доступными в современных реалиях. Стабильный Wi-Fi поможет гостям чувствовать себя комфортнее, отдыхая в сердце города, — прокомментировала начальник отдела «Визит-центр» Казанского Кремля Екатерина Шадова.



Анастасия Фартыгина