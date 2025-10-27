В Иркутской области произошло массовое ДТП: есть пострадавшие и жертвы

В результате ДТП столкнулись восемь автомобилей, включая семь большегрузов и одну легковую машину

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошла массовая авария, в результате которой столкнулись восемь автомобилей, включая семь большегрузов и одну легковую машину. Инцидент произошел сегодня утром, около 8:00, на 1325-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», сообщает МЧС России.

По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель автовоза, а еще один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пять автомобилей полностью уничтожены пожаром, который возник на месте происшествия.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и потушили возгорание четырех грузовых автомобилей, включая автовоз с груженными машинами. В ликвидации последствий аварии задействованы 19 специалистов и восемь единиц техники.

Движение по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в этом районе временно перекрыто. Для легковых автомобилей и маршрутных транспортных средств организован объезд через поселок Камышет.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводя необходимые операции по обследованию территории и оказанию помощи пострадавшим.



Анастасия Фартыгина