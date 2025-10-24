В Казани на два месяца ограничат движение по улице Химической

Мера вводится в связи со строительством нового водопровода

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Комитет внешнего благоустройства Казани проинформировал граждан о временном ограничении движения транспорта по улице Химической. Мера вводится в связи со строительством нового водопровода, сообщает мэрия города.

— С 4 ноября по 31 декабря ограничения введут на участке дороги от здания №101к 1008б по улице Беломорской до дома №2, к. 1 по улице Химической, — сказано в сообщении.

Таким образом, улица будет перекрыта почти два месяца. Напомним, что в казанском поселке Царицыно на полгода ограничат движение из-за реконструкции водопровода.

Наталья Жирнова