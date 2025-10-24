Минюст России включил проект «Сердитая Чувашия»* в список иноагентов
В реестр также внесли еще один проект, блогера, востоковеда и двух журналистов
Минюст России включил проект «Сердитая Чувашия»* в список иноагентов. Информация об этом появилась на сайте министерства.
— Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. <...> Выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.
Помимо этого, сообщается, что основатель проекта Семен Кочкин* ранее уже был включен в реестр.
В список иноагентов также внесены:
- проект «Усть-Кут24»*;
- блогер Дмитрий «Савромат» Чернышевский*;
- востоковед Руслан Сулейманов*;
- журналистка Нино Росебашвили*;
- журналистка Ирина Новик (Кузьмичева)*.
Ранее Илью Варламова** и Анну Монгайт** добавили в список экстремистов и террористов.
Справка
* Признан Минюстом России иноагентом.
** Признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
