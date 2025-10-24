Минюст России включил проект «Сердитая Чувашия»* в список иноагентов

В реестр также внесли еще один проект, блогера, востоковеда и двух журналистов

Минюст России включил проект «Сердитая Чувашия»* в список иноагентов. Информация об этом появилась на сайте министерства.

— Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. <...> Выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что основатель проекта Семен Кочкин* ранее уже был включен в реестр.

В список иноагентов также внесены:

проект «Усть-Кут24»*;

блогер Дмитрий «Савромат» Чернышевский*;

востоковед Руслан Сулейманов*;

журналистка Нино Росебашвили*;

журналистка Ирина Новик (Кузьмичева)*.

Ранее Илью Варламова** и Анну Монгайт** добавили в список экстремистов и террористов.

Наталья Жирнова