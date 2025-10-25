Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +9 градусов

07:00, 25.10.2025

Утром в отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром температура составит порядка +4 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов.

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

