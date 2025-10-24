Российские войска освободили три населенных пункта: Бологовку, Першотравневое и Проминь
Об этом сообщило Минобороны страны
Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов: Бологовки в Харьковской области, Промини в ДНР и Першотравневого в Днепропетровской области.
— Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Днепропетровской области, — указано в сообщении министерства.
