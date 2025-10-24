Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска освободили три населенных пункта: Бологовку, Першотравневое и Проминь

12:53, 24.10.2025

Об этом сообщило Минобороны страны

Российские войска освободили три населенных пункта: Бологовку, Першотравневое и Проминь
Фото: Максим Платонов

Минобороны сообщило об освобождении трех населенных пунктов: Бологовки в Харьковской области, Промини в ДНР и Першотравневого в Днепропетровской области.

— Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Днепропетровской области, — указано в сообщении министерства.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также