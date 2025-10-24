Семьям погибших при взрыве в Копейске выплатят по 10 млн рублей

Пострадавшие в инциденте получат от 1 до 2 млн рублей

Фото: Елизавета Пуншева

Семьям погибших в результате взрыва в Копейске будут выплачены компенсации в размере 10 млн рублей. Пострадавшие в инциденте получат от 1 до 2 млн рублей, в зависимости от степени тяжести полученных травм. Об этом сообщили «RT на русском».

— Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 млн рублей, — указал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что взрыв на промышленном объекте в Копейске произошел вечером в среду. Спустя некоторое время последовал еще один взрыв в очаге возгорания. Предположительно, взрыв произошел на АО «Завод «Пластмасс». Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называется нарушение техники безопасности.

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил слова глубокого соболезнования губернатору и жителям Челябинской области в связи со взрывом.



Анастасия Фартыгина