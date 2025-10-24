В России за сутки потушили пять лесных пожаров
В ликвидации возгораний задействовано 72 человека и 12 единиц техники
За минувшие сутки на территории России ликвидировано пять лесных пожаров в трех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух возгораний, охвативших два субъектах РФ. В ликвидации возгораний задействовано 72 человека и 12 единиц техники.
Для сравнения — за 22 октября в России удалось полностью ликвидировать два лесных пожара.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются пять воздушных судов.
По состоянию на 23 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 42 регионах.
