В России предложили ввести особый налоговый режим для пунктов выдачи заказов маркетплейсов

Фото: Анастасия Фартыгина

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ввести в России особый налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.

По мнению авторов инициативы, существующие налоговые системы, такие как общая и упрощенная, не учитывают специфики работы ПВЗ. Эти пункты функционируют по агентской модели, что, как утверждается, не позволяет им эффективно возмещать НДС.

Предполагается, что новый налоговый режим для данной отрасли будет протестирован в нескольких пилотных регионах. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, размер которого будет зависеть от количества пунктов выдачи, а также предоставление льготных ставок по доходам или прибыли.

Инициатива призвана создать более справедливые и адекватные условия налогообложения для активно развивающегося сегмента электронной коммерции, играющего ключевую роль в логистике маркетплейсов.

Рената Валеева