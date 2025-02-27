ФАС России опровергла слухи об ограничении ПВЗ маркетплейсов

Фото: Анастасия Фартыгина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергла информацию о том, что она планирует ограничить количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries в российских городах. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Служба пояснила, что 20 февраля 2025 года ей было поручено разработать новые антимонопольные требования к маркетплейсам. Эти предложения направлены на улучшение прозрачности отношений между платформами и продавцами, а также на определение критериев для «крупных платформ».

ФАС уточнила, что наличие большого числа ПВЗ помогает гражданам получать доступ к широкому ассортименту товаров. Поэтому вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries не рассматривается.

Ранее в «Ведомостях» сообщили, что ФАС разрабатывает специальные требования для крупных маркетплейсов, включая ограничения на продвижение собственных товаров и количество ПВЗ.

Анастасия Фартыгина