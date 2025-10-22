Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 23 октября
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 23 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.
Доллар подорожал на 0,31 рубля, хотя ранее наблюдался спад на 1 копейку. Евро и юань выросли на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,65 рубля;
- евро — 94,75 рубля;
- юань — 11,45 рубля.
