Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 23 октября

18:16, 22.10.2025

Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 23 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подорожал на 0,31 рубля, хотя ранее наблюдался спад на 1 копейку. Евро и юань выросли на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,65 рубля;
  • евро — 94,75 рубля;
  • юань — 11,45 рубля.
Наталья Жирнова

ЭкономикаБанки

