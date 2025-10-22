Под руководством Путина прошла тренировка стратегических ядерных сил России

Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил (СЯС) с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

В рамках тренировки из акватории Баренцева моря с ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» был произведен пуск баллистической ракеты «Синева».

Ракета Р-29РМУ2 «Синева» (по классификации НАТО — Skiff SSN-23) — это российская трехступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения, входящая в состав ракетных комплексов Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин».

Ракета «Синева» была принята на вооружение 9 июля 2007 года и является ключевым элементом российской «ядерной триады сдерживания». Она также является обладателем мирового рекорда дальности пуска в своем классе.

Напомним, что в ходе предыдущей тренировки сил стратегического сдерживания, прошедшей 29 октября 2024 года, с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке были выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из Баренцева и Охотского морей.

Рената Валеева