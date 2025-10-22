«Или Чистополь, или Оксфорд — два места на земле, где Пастернак хотел бы жить»

В Казани на Международных Пастернаковских чтениях обсудили жизнь и творчество выдающегося поэта

Фото: Артем Дергунов

«Пастернак пользуется большой популярностью в Китае»

Сегодня в Академии наук Татарстана стартовали III Международные Пастернаковские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения поэта. Обсудить его творчество приехали литературоведы из Китая, Казахстана и Беларуси, а также десятков городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ярославль.

— Казань приобретает вселенские масштабы в научном отношении. Это мне очень симпатично. Я всегда стою за такое рассредоточение. Везде живут очень грамотные, интеллектуальные люди. И неправильно, что у нас жизнь сосредоточена немножко больше в столице, перекос какой-то есть, — заметил профессор МГИМО Иван Есаулов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одна из участниц конференции — преподавательница Чжэцзянского университета (Ханчжоу, Китай) Ван Юн занимается исследованием творчества Пастернака уже более 40 лет. Ее доклад будет посвящен переводам произведений поэта на китайский язык. Ван Юн сообщила: знаменитый роман «Доктор Живаго» в Китае был издан даже раньше, чем в России. Первый перевод на китайский был опубликован в 1986 году. В России роман вышел только в 1988-м.

— Его поэзия трудновата для китайцев, но все-таки многие стихотворные произведения тоже были переведены на китайский язык. Вообще-то Борис Пастернак и как писатель, и как поэт пользуется очень большой популярностью в Китае. Лично мне очень нравится, что в его поэзии есть такая ритмика, такая звучность — как сама музыка, — поделилась она, отвечая на вопрос «Реального времени».



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Работу над романом «Доктор Живаго» он начал именно в Чистополе»

Особый акцент решили сделать на чистопольском периоде жизни и творчества Пастернака. В этот город поэт был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. Здесь Пастернак активно работал над переводами пьес Шекспира, создал несколько стихотворных циклов. А главное — задумал произведение, которое принесло ему Нобелевскую премию.

— Нужно отдельно подчеркнуть, что работу над романом «Доктор Живаго» он начал именно в Чистополе. И прототипами героев выступают люди, в квартире которых он проживал и с которыми тесно общался. Поэтому для нас очень важно, что именно в Татарстане уделяется большое внимание изучению и популяризации наследия нобелевского лауреата, — подчеркнул вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов.

Отдельной секции достойно обсуждение памятников истории Чистополя, считает помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. «Желаю, чтобы на следующих Международных Пастернаковских чтениях мы пришли к тому, чтобы более концептуально и масштабно обсуждать с коллегами из органов охраны наследия, Министерства культуры, Министерства строительства развитие Музея-заповедника Чистополя и сохранение его наследия», — заявила она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Участников конференции приветствовало и руководство ГК ТАИФ. Как сообщалось в обращении, группа компаний традиционно поддерживает проекты Академии наук РТ. В частности, большая работа проведена в сотрудничестве с академиком Наилем Валеевым.

— Особое место занимает монография «Борис Пастернак в Чистополе 1941—1943». Она описывает время эвакуации более 200 советских писателей с семьями в татарстанский город. Борис Пастернак, живший в этот период в Чистополе, познакомился с настоящей, почвенной Россией. Автор книги доказывает, что при написании знаменитого романа «Доктор Живаго» именно здесь Пастернак почерпнул знания о событиях начала XX столетия и последующих десятилетий. До конца своей жизни благодарный Пастернак тепло общался со своими чистопольскими друзьями, принимая их в Москве в своем доме, — говорилось в обращении заместителя председателя правления АО «ТАИФ» Айрата Шигабутдинова.

В Чистополе Пастернак хотел поселиться насовсем, добавил в своем выступлении Наиль Валеев. «Специалисты знают, он говорил: «Или Чистополь, или Оксфорд» — два места на земле, где он хотел бы жить», — рассказал Валеев.



Галия Гарифуллина