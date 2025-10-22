Минобороны заявило об уничтожении Су-27 и 224 украинских БПЛА за сутки
Ранее глава Дагестана заявлял о попытке атаки беспилотниками на одно из предприятий в Махачкале
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-27, а также 224 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Минобороны в среду.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, в среду, Минобороны сообщало об уничтожении 13 украинских БПЛА над Дагестаном, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 11:00. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял о попытке атаки беспилотниками на одно из предприятий в Махачкале.
