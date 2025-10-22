В Мамадыше стартовало строительство нового цеха металлоконструкций

«Данный проект — шаг к технологической независимости и инвестиция в будущее района и республики», — объяснила директор предприятия

На территории предприятия ООО «АрсеналГидро» в Мамадыше состоялась торжественная церемония закладки символического первого камня в основание нового цеха металлоконструкций. Об этом пишет пресс-служба Минстроя Татарстана.



В ходе церемонии гости заложили четыре символических кирпича с надписями «Качество», «Надежность», «Эффективность» и «Профессионализм», отражающие ключевые ценности компании. После закладки кирпичей бетонный блок был торжественно помещен в основание будущего цеха.

— Цех металлоконструкций открывает новую страницу в истории нашего предприятия. За год мы запустили в Мамадыше производство железобетонных изделий, создали рабочие места и укрепили уверенность в собственных силах. Данный проект — шаг к технологической независимости и инвестиция в будущее района и республики, — заявила директор ООО «АрсеналГидро» Алсу Зайнуллина.

После торжественной части гости посетили действующее производство предприятия, включая цех железобетонных изделий, футерованных полимерным листом, и лабораторию, а также осмотрели производственную площадку.



Рената Валеева