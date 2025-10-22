Автоматическое продление водительских прав в России закончится с 1 января 2026 года

Если действие удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года

Фото: Рената Валеева

Автоматическое продление водительских удостоверений, введенное в России в 2022 году, завершит свое действие с 1 января 2026 года. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров, пишет ТАСС.

Мера, введенная для упрощения процедуры в условиях пандемии и санкционных ограничений, предусматривала автоматическое продление на три года российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

— Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет, — пояснил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зокиров подчеркнул, что водителям, уже воспользовавшимся автоматическим продлением, необходимо знать первоначальную дату окончания действия удостоверения, чтобы своевременно пройти процедуру замены в стандартном порядке.

— Дата указывается в самом удостоверении. Например, если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то он продлялся с последнего дня их действия — с 31 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года (три года). Значит, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение будет недействительно, — уточнил Зокиров, призывая водителей внимательно отслеживать сроки действия своих документов, чтобы избежать нарушений законодательства.

Рената Валеева