Машиностроение показало рост в российском экспорте

Фото: Реальное время

На Международном экспортном форуме «Сделано в России» состоялось совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленность». В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

На заседании отметили, что несмотря на существующие внешние ограничения, объем промышленного экспорта за первые семь месяцев текущего года увеличился на 20%. Особенно заметный рост наблюдается в сфере поставок продукции машиностроения — почти 35%. Также отмечается увеличение показателей в металлургической отрасли и производстве минеральных удобрений.

Антон Алиханов выразил уверенность в достижении плановых показателей текущего года, превысив отметку в $111 млрд по промышленной номенклатуре.

Наталья Жирнова