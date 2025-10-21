Новости промышленности

Промышленность

Машиностроение показало рост в российском экспорте

18:46, 21.10.2025

Объем промышленного экспорта за первые семь месяцев текущего года увеличился на 20%

Фото: Реальное время

На Международном экспортном форуме «Сделано в России» состоялось совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленность». В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании отметили, что несмотря на существующие внешние ограничения, объем промышленного экспорта за первые семь месяцев текущего года увеличился на 20%. Особенно заметный рост наблюдается в сфере поставок продукции машиностроения — почти 35%. Также отмечается увеличение показателей в металлургической отрасли и производстве минеральных удобрений.

Антон Алиханов выразил уверенность в достижении плановых показателей текущего года, превысив отметку в $111 млрд по промышленной номенклатуре.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует выпуск 400 тысяч автомобилей в 2026 году.

Наталья Жирнова

Промышленность

