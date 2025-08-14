Варламова* заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии

Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа

Фото: Олег Тихонов

Блогера Илью Варламова* заочно осудили на восемь лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Такой вердикт вынес Мещанский районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Его заочно признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).



Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа и на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.



Напомним, такое наказание запрашивал для Варламова* гособвинитель. Ранее блогер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Галия Гарифуллина