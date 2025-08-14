Новости общества

16:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Варламова* заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии

14:49, 14.08.2025

Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа

Варламова* заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии
Фото: Олег Тихонов

Блогера Илью Варламова* заочно осудили на восемь лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Такой вердикт вынес Мещанский районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Его заочно признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа и на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.

Напомним, такое наказание запрашивал для Варламова* гособвинитель. Ранее блогер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Галия Гарифуллина
Справка

*признан Минюстом России иностранным агентом

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также