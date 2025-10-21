В Татарстане потребление алкоголя снизилось до 8,5 литра на человека в год

Фото: Реальное время

Потребление алкоголя в Татарстане в сентябре 2025 года снизилось до 8,5 литра на душу населения в год. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, изученные РИА «Новости».

Этот показатель несколько выше общероссийского тренда, где потребление алкоголя на душу населения в среднем составило 7,84 литра в год — это минимальное значение с 1999 года.

В целом по России меньше всего алкоголя потребляют в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне этот показатель составляет всего 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, а в Дагестане — 0,89 литра.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В Москве в среднем выпивают 4,91 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге — 6,55 литра на человека в год. В других регионах, таких как Новосибирская и Свердловская области, потребление алкоголя выше, чем в Татарстане и в среднем по стране, и составляет 8,83 литра и 10,49 литра соответственно.

В период с января по сентябрь 2025 года Грузия экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рената Валеева