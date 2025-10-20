Минтруд напомнил, как жители Татарстана будут отдыхать в ноябре

В субботу, 1 ноября, у татарстанцев будет полноценный рабочий день

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд Татарстана напомнил, как жители республики будут отдыхать в ноябре.

4 ноября отмечается День народного единства, который является нерабочим праздничным днем. В связи с этим выходной день с субботы 1 ноября перенесен на понедельник 3 ноября. Кроме того, в Татарстане 6 ноября отмечается День Конституции, который также является нерабочим праздничным днем в республике.

Таким образом, в ноябре 2025 года жители республики будут отдыхать 2, 3, 4 и 6 ноября. При этом рабочие дни 1 и 5 ноября будут сокращены на один час.

В Казани перед праздниками посуточная аренда жилья подорожала на 17%.

Наталья Жирнова