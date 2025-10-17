В Казани перед праздниками посуточная аренда жилья подорожала на 17%

В Казани цена за сутки проживания составляет почти 4,7 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

На ноябрьские праздники стоимость посуточной аренды жилья в России выросла на 15%, достигнув в среднем 4 485 рублей за ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Суточно.ру».

В Казани цена за сутки проживания составляет 4 690 рублей — это на 17% больше показателей прошлого года. Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья в праздничный период.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером по стоимости аренды стал Нижний Новгород — 5 575 рублей. За ним следуют Москва — 5 420 рублей, и Ярославль — 4 920 рублей. Санкт-Петербург расположился на пятой строчке с показателем 4 070 рублей. Самые доступные варианты размещения предлагаются в Калининграде — 3 465 рублей.

Рост цен зафиксирован практически во всех крупных городах. При этом туристы в основном бронируют жилье на трое суток, отдавая предпочтение семейным вариантам размещения.

Наталья Жирнова