В Татарстане за 1,5 месяца продали сельхозпродукции на 592 млн рублей

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются свежие молочные продукты, мясо и мясные изделия, а также овощи

Фото: Максим Платонов

За шесть недель работы сельхозярмарок было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 592 млн рублей. Они проводятся в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства и являются частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает Минсельхоз.

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров проинспектировал работу сельскохозяйственной ярмарки на улице Беломорской. По результатам осмотра было отмечено, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются свежие молочные продукты, мясо и мясные изделия, а также овощи. Особой востребованностью пользуется разливное молоко, картофель и овощи борщового набора.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За этот период было продано более 3 тыс. тонн овощей, из которых 2,5 тыс. тонн составил картофель. Также реализовано 120,8 тонн разливного молока, 355,9 тонн сахара, 826,5 тыс. штук куриных яиц и 433,6 тонн мяса, включая 254,4 тонны говядины. Для обеспечения работы ярмарок было задействовано 6,4 тыс. единиц транспорта.

Наталья Жирнова