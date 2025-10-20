В Татарстане упростят процедуру оформления ежемесячных выплат для ветеранов и льготников

Право на выплату имеют и ветераны труда, чей среднемесячный доход не превышает 23 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Минтруда Татарстана опубликовало новый административный регламент, определяющий порядок назначения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан. Документ вносит изменения в действующий порядок, направленные на совершенствование работы и упрощение процедуры для заявителей. Соответствующий документ сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

К числу получателей выплат относятся сразу несколько категорий граждан. В их числе — труженики тыла, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Право на выплату имеют и ветераны труда, чей среднемесячный доход не превышает 23 тыс. рублей, а также реабилитированные граждане и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать лица, награжденные госнаградами республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стандартный срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Однако он может быть продлен до 20 рабочих дней в случае, если необходимые для принятия решения сведения не поступят в рамках межведомственного взаимодействия.

Регламентом также установлены исчерпывающие перечни оснований для приостановления или отказа в назначении выплаты. Среди них — наличие непогашенной задолженности по налогам и сборам, представление неполных или недостоверных сведений, а для ветеранов труда — превышение предельного уровня дохода.



Анастасия Фартыгина