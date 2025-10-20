Группировка «Ленинград» собрала в Казани два солд-аута в «Татнефть Арене»

В этом году группировка выступала два дня подряд — 18 и 19 октября, и оба дня — солд-аут, концерты посетило около 20 000 зрителей

Фото: Динар Фатыхов

Накануне вечером в «Татнефть Арене» состоялся долгожданный концерт группы «Ленинград». Организованный ShowMakersGroup музыкальный вечер собрал полный зал восторженных поклонников, которые пришли насладиться живым исполнением легендарных хитов. В этом году группировка выступала два дня подряд — 18 и 19 октября, и оба дня — солд-аут: концерты посетило около 20 000 зрителей.

На сцене — энергичный Сергей Шнуров и мощный состав музыкантов, включая духовую секцию и вокалистку Флориду Чантурию, чей голос не оставил зрителей равнодушными. Двухчасовое шоу с 15‑минутным перерывом прошло на одном дыхании: зал дружно подпевал, танцевал и взрывался аплодисментами после каждой композиции.

1 / 37 Динар Фатыхов

В программе прозвучали знаковые треки, давно ставшие частью массовой культуры: «Экспонат» («на лабутенах и в офигительных штанах»), «В Питере — пить», «Рыба моей мечты» и многие другие.

Шнуров не только пел, но и взаимодействовал с публикой. В одной из пауз он с характерным юмором отметил: «Для чего мы должны хлопать? Нас тут собралось несколько тысяч человек вместе, чтобы не было конфликтов интересов и чтобы не заехать друг другу… надо хлопать».

Зрители не скупились на эмоции: подпевали хором, поднимали руки, танцевали даже на трибунах. Концерт стал ярким событием для казанских меломанов.

Напомним, что группа вернулась на сцену после паузы с новым альбомом «Синяя богиня» и сейчас находится в масштабном гастрольном туре.

Дмитрий Зайцев