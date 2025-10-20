КХЛ включила «армейское дерби» и одну игру «Ак Барса» в топ матчей недели
Поединок с «Локомотивом» в Казани — в числе наиболее интересных в лиге
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 попала одна игра «Ак Барса» — в Казани против действующего чемпиона турнира «Локомотива».
В топ-5 матчей недели в КХЛ включено «армейское дерби» СКА — ЦСКА (22 октября), противостояние московского «Динамо» с «Локомотивом» (20 октября) и «Спартаком» (23 октября), а также встреча «Автомобилист» — «Трактор» (23 октября).
На неделе «Ак Барсу» предстоит провести две игры в рамках чемпионата КХЛ — с «Локомотивом» (22 октября) и «Адмиралом» (25 октября). Оба матча пройдут в Казани, команда Анвара Гатиятулина начинает новую домашнюю серию, которая растянется до 1 ноября.
«Ак Барс» после 17 сыгранных матчей занимает четвертое место в Восточной конференции с 23 набранными очками. «Локомотив» лидирует на Западе с 24 баллами, «Адмирал» на Востоке идет девятым с 15 очками и четырьмя матчами в запасе.
