СМУ-88 приступило к строительству четвертой очереди ЖК «Яналиф»

Четыре дома премиум-класса на первой береговой линии Волги появятся в 2029 году

Группа компаний «СМУ-88» продолжает реализацию своего флагманского проекта на Новой Портовой — жилого комплекса «Яналиф». Его строительство идет согласно графику, первый этап ЖК сдадут до конца года, его готовность — 95%. На сегодняшний день здесь идут отделочные и электромонтажные работы, устанавливаются лифты. Продолжается благоустройство территории и оформление фасадов.

Накануне компания приступила к строительству новой очереди проекта премиум-класса — четвертой из шести. Четыре дома переменной этажности в 10—12 этажей планируют сдать в первом квартале 2029 года.

На казанском рынке недвижимости ЖК «Яналиф» отличается высоким уровнем технологичности: в домах будут устроены централизованные вентиляционные системы с фильтрацией воздуха, бесшовный скоростной Wi-Fi, контроль доступа в лобби по ble/rfid-меткам, приложению на телефоне или электронному пропуску, а также круглосуточное видеонаблюдение. Для удобства жителей в дизайнерских лобби ЖК предусмотрено создание колясочных, а подземный паркинг оборудуют зарядными станциями, автоматическим контролем доступа и системой видеонаблюдения.

Концепция благоустройства жилого комплекса включает в себя и городские общественные пространства, и приватные дворы с игровыми и спортивными зонами и видами на набережную. «Сады портовой бухты» охватывают 4,2 га территории и предусматривают создание парка, зеленых бульваров, площади и центральной торговой улицы. На первых этажах жилого комплекса расположатся магазины, гастробары, рестораны. В четвертой очереди проекта предусмотрено пространство площадью порядка 3 000 кв. м под фитнес-центр с бассейном с панорамным видом на Волгу.

В четвертой очереди проекта в продаже представлено 137 квартир с высокими потолками — до 4,6 метра, каждая из которых располагает собственной террасой. Благодаря трапециевидной форме корпусов и расположению на первой линии из окон квартир открываются живописные виды на Волгу.

В работе над жилым комплексом «Яналиф» приняли участие ведущие компании России. Архитектурно-пространственную концепцию для него разработало архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» — ЖК стал для архитекторов первым реализованным проектом в Казани. Концепцией благоустройства занималось бюро Orchestra Design, а к развитию коммерческих помещений на первых этажах ЖК застройщик привлек московские компании NF Group и RRG.

За время строительства «Яналиф» неоднократно высоко оценивался профессиональным сообществом и стал обладателем восьми федеральных премий в области архитектуры и строительства, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate Awards и другие.

Напомним, «Новая Портовая» — одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-кластеров, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой Новой Портовой станет 12-километровая прогулочная набережная — жилой комплекс «Яналиф» расположен на первой береговой линии Волги. Рядом с жилым комплексом на Новой Портовой появятся образовательные учреждения нового уровня. Так, руководитель архбюро WALL Рубен Аракелян подготовил проект детского сада в формате «микро-деревни», а школу на 1100 мест проектирует Никита Явейн — народный архитектор Российской Федерации, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, основатель и руководитель архбюро «Студия 44».



