Трамп: конец конфликта на Украине для Киева будет связан с утратой территорий

Владимир Путин «определенно что-то заберет», заявил американский лидер

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине для Киева будет связано с потерей территорий.

— Он (президент России Владимир Путин, — прим. ред.) определенно что-то заберет, они же сражались, — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты значительной территории для Киева.

Напомним, недавно президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, длившийся два с половиной часа. Главной темой стал украинский кризис. Путин дал подробную оценку ситуации, подчеркнув, что ВС России «полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», и выразил приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования.

Галия Гарифуллина