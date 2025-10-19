Пресс-служба Max об утечке данных: «Это фейк, распространяемый анонимными источниками»

Данные пользователей Мax надежно защищены, подчеркнули в пресс-службе мессенджера

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе национального мессенджера Max опровергли ТАСС информацию об утечке базы данных пользователей.

— В Мax категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Мax надежно защищены, — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что эксперты Центра безопасности платформы изучили публикацию. Приведенная компиляция данных не имеет отношения к Max. Мессенджер не использует программное обеспечение, на которое ссылаются создатели фейка.



— Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей, — говорится в телеграм-канале Минцифры России.

Там также подчеркнули, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены.

Напомним, ранее стало известно, что в даркнете продается якобы база данных пользователей Max.

Общая аудитория сервиса недавно превысила отметку в 45 млн человек, при этом среднесуточный охват достиг 18,2 млн пользователей. За время работы мессенджера было отправлено более 3 млрд сообщений и совершено свыше 700 млн звонков.

Галия Гарифуллина