Почетному жителю Казани Лазарю Бородову исполнилось 90 лет

Фото: из архива Лазаря Бородова

18 октября свой день рождения отметил почетный гражданин Казани Лазарь Бородов.



Лазарь Наумович Бородов родился в 1935 году в белорусском городе Полоцке. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, его семья эвакуировалась в Татарстан. После окончания университета он получил направление на Казанский оптико-механический завод (КОМЗ), где проработал 35 лет, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора по социальным вопросам и быту.

«Мне было пять с половиной лет, но все отложилось в памяти. Мы жили в своем доме с деревянной крышей, — вспоминает он в проекте «Бессмертный полк Республики Татарстан». Когда начиналась бомбежка, я подбегал к маме и просил: «Давайте побежим к бабушке, у них дом с железной крышей, бомбы не пробьют железо!» Папа был призван на лагерный сбор 31 мая 1941 года. Его полк стоял в трех километрах от Полоцка. Отец работал начальником гужевого транспорта и хорошо знал военную обстановку. В полк поступило сообщение, что немцы будут в городе 25 июня. Папа взял лошадь, запряг в телегу и приехал за нами. На сборы было совсем мало времени. Отцу удалось договориться с соседом, которому было 60 лет, что тот поедет вместе с нашей семьей. А это: я с мамой, брат — 3,5 года, младший брат — 9 месяцев, семья брата отца с двумя детьми: 2,5 и полгода, и семья второго брата отца. С нами поехала бабушка, мама отца, а также семья соседа. Вот таким большим семейством мы и тронулись в путь».

из архива Лазаря Бородова

Полоцк, действительно, немцы взяли 25 июня. «На лошади мы проехали около 600 километров. Вернее, на телеге ехали дети, а взрослые шли пешком. Мы двигались только ночью, днем было опасно — немецкие самолеты летали на бреющем полете и бомбили. И надо же было такому случиться, что под Нелидово в Тверской области мы встретились с отцом. Их полк стоял на привале. Отец пошел к озеру постирать портянки и увидел нас. Произошла такая судьбоносная встреча. Мы голодные, еды нет, лошадь уставшая… Папа решил, что уйдет вместе с нами. Бабушка, мать отца, категорически отвергла такое решение: « Если тебе суждено, ты не погибнешь на войне. Но с нами ты не пойдешь, мне изменника Родины не надо, ты опозоришь всю нашу семью». Отец обратился к своему командиру полка, все ему рассказал. Нам выделили мешок сахара, хлеб, консервы, крупы. И еще папа раздобыл вторую лошадь. У нас получилась двойная тяга, и мы снова двинулись в путь. Доехали до г. Калинина. Сдали лошадей. Нас погрузили на баржу, и по Волге мы поплыли вниз по течению. Немецкие самолеты летали, бомбили, но мы остались живы, доплыли до Казани», — рассказывает Лазарь Бородов.

из архива Лазаря Бородова

Из Казани на пароходе их привезли в Чистополь. «На пристани стояли подводы, которые отвезли нас в деревню — к месту, куда нас распределили. Мы приехали в деревню Ерыклы Ямашевского района, — вспоминает он. — Война войной, а жизнь продолжалась. Людям нужна была одежда, а мама могла шить все: кому платье, кому пальто, кому тулуп. Когда мама обшивала всех желающих в своей деревне, она брала летом тележку, зимой — саночки, грузила швейную машинку, отправлялась в соседние деревни и работала там. Продукты, которые зарабатывала, привозила нам. Когда мама уезжала, с нами оставалась тетя Рая. Живя в деревне, научились обрабатывать землю, сажать картофель. По весне перекапывали землю, выбирали мороженый картофель и его тоже использовали для еды. Дрова заготавливали в лесу, я помогал маме. Когда наступило время учебы в школе, то осенью до холодов я учился. А зимой пришлось школу бросить, нечего было надеть. Весной я снова начал учиться. Учила нас одна учительница: один ряд — 1-й класс, второй ряд — второй класс, и третий ряд — третий класс. Так я окончил первый класс и перешел во второй. Жизнь в деревне была трудной. Когда умерла бабушка, мама решила переехать в Чистополь. Она наняла машину, и мы благополучно приехали в Чистополь 9 мая 1945 года в 7 часов утра. Как раз в это время объявили о Победе над фашизмом».

Окончив школу, Лазарь Бородов поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. Мечтал стать морским офицером, но не прошел мандатную комиссию. «А мама мечтала, чтобы я стал инженером. Ее мечта исполнилась», — говорит он.

из архива Лазаря Бородова

После окончания университета Лазарь Наумович получил направление на КОМЗ, где работал с 1959 по 1994 г.: инженером, замначальника цеха №8, начальником отдела внешней комплектации, заместителем генерального директора по социальным вопросам и быту. Затем семь лет работал управляющим жилищным трестом поселка Дербышки.

С 2001 года Лазарь Бородов был главой местного самоуправления поселка Дербышки.

из архива Лазаря Бородова

За свои заслуги Лазарь Наумович в 2009 году удостоен звания «Заслуженный работник ЖКХ», награжден медалями «Ветеран труда» и в честь 1000-летия Казани, его имя занесено в Книгу Почета города Казани, также он имеет многочисленные благодарности и почетные грамоты.