В Татарстане собрано 79% урожая сахарной свеклы, выработано 82 тыс. тонн сахара

Хозяйствам Ютазинского, Мензелинского, Сармановского, Альметьевского, Высокогорского и Нурлатского районов поручили повысить темпы обработки зяби

В Татарстане продолжается уборка урожая сахарной свеклы. На сегодняшний день выкопано 42 тыс. гектаров площадей, что составляет 79% от запланированного объема. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



С полей собрано свыше 2 млн тонн корнеплодов со средней урожайностью 490 центнеров с гектара. Сахарными заводами заготовлено 667 тыс. тонн сырья, переработано 593 тыс. тонн и выработано 82 тыс. тонн сахара.

Зяббаров также сообщил, что обработано более 1,4 млн гектаров зяблевых площадей, что составляет 87% от плана, в том числе углубление пахотного слоя проведено на 515 тыс. гектаров.

Министр поручил хозяйствам Ютазинского, Мензелинского, Сармановского, Альметьевского, Высокогорского и Нурлатского районов повысить темпы обработки зяби.

Напомним, что с начала года Татарстан реализовал 15 тыс. тонн зерна. Продукция востребована на Ближнем Востоке, в Иране, Китае, Индии, странах Таможенного союза, Закавказье и Азии.

