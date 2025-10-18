В Казани СК просит ареста для мужа Ирины Шевыревой по делу о заказе ее убийства

Интересы задержанного представляет адвокат друга семьи Шевыревых — замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева

Фото: Артем Дергунов

В зал Советского суда Казани для избрания меры пресечения доставили бизнесмена Ивана Шевырева. Его подозревают по делу о покушении на убийство собственной жены. Комментировать обвинения в свой адрес задержанный отказался, передает с места журналист «Реального времени».

Интересы Шевырева-младшего на следствии представляет адвокат Нияз Абдразаков. Он же представляет интересы потерпевшего замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева в уголовном деле о вымогательстве 5 млрд рублей, где обвиняемой проходит бывшая жена городского чиновника и двое бывших сотрудников МВД. Одним из пунктов обвинения Инессы Куляжевой значится информация о предполагаемых связях бывшего мужа с бизнесменом Станиславом Шевыревым и аффилированными с ним фирмами-получателями миллиардных подрядов по строительству дорог, мостов и развязок. Шевырев-старший также задержан по этому делу.

На заседании задержанный представился отцом двух детей и замом директора компании «Волга-Автодор», а еще пожаловался на проблемы со здоровьем: «Аллергия у меня очень сильная пошла на пыль и одышка».



Сегодня же суд отправил в СИЗО одного из участников слежки за Ириной Шевыревой, а вчера — начальника службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрея Черкасина.

Напомним, ход расследования этого преступления взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

14 октября 2025 года на камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии, попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая, проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине. На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. В данный момент пострадавшая в коме.

Ирина Плотникова