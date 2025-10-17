В Татарстане в реестр культурного наследия не вошли ряд исторических объектов

Данные решения были приняты по итогам проведенной антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции Татарстана приняла решения об отказе во включении ряда выявленных исторических объектов в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Среди них — медресе «Буби», могилы героев и исторические здания. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте республики.

Данные решения были приняты по итогам проведенной антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы.

В частности, в реестр не будут включены:

«Могила пугачевцев» (1774 г.) в Агрызском районе, с. Иж-Бобья;

«Могила Ю.Б. Кардашенко — Героя Советского Союза» (1923 — 1989) в Тукаевском районе, с. Тарловка;

«Здание пароходных контор» (конец XIX — начало XX вв.) в Агрызском районе, п. Красный Бор;

«Могила Героя Советского Союза С. Садриева (1920 — 1988 гг.), 1988 г.» в Лениногорском районе, г. Лениногорск, Татарское кладбище;

«Медресе «Буби»» (1895 — 1900 гг.) в Агрызском районе, г. Агрыз, ул. К. Маркса;

«Братская могила летчиков Лобинцева Д. Я., Лопатина И. К., Пашкова А. Я., погибших 11.02.1944 г. при перегоне военных самолетов на фронт» в Высокогорском районе, д. Чепчуги;

«Памятник воинам — землякам, погибшим в Великой отечественной войне» (1986 г.) в Сармановском районе, с. Петровка;

«Бюст Н.А. Нагаева» (1989 г., ск. В.И. Рогожин) в Спасском районе, с. Булгар, ул. Нагаева.

Анастасия Фартыгина