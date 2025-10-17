Новости общества

В Татарстане в реестр культурного наследия не вошли ряд исторических объектов

15:53, 17.10.2025

Данные решения были приняты по итогам проведенной антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции Татарстана приняла решения об отказе во включении ряда выявленных исторических объектов в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Среди них — медресе «Буби», могилы героев и исторические здания. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте республики.

Данные решения были приняты по итогам проведенной антикоррупционной и независимой антикоррупционной экспертизы.

В частности, в реестр не будут включены:

  • «Могила пугачевцев» (1774 г.) в Агрызском районе, с. Иж-Бобья;
  • «Могила Ю.Б. Кардашенко — Героя Советского Союза» (1923 — 1989) в Тукаевском районе, с. Тарловка;
  • «Здание пароходных контор» (конец XIX — начало XX вв.) в Агрызском районе, п. Красный Бор;
  • «Могила Героя Советского Союза С. Садриева (1920 — 1988 гг.), 1988 г.» в Лениногорском районе, г. Лениногорск, Татарское кладбище;
  • «Медресе «Буби»» (1895 — 1900 гг.) в Агрызском районе, г. Агрыз, ул. К. Маркса;
  • «Братская могила летчиков Лобинцева Д. Я., Лопатина И. К., Пашкова А. Я., погибших 11.02.1944 г. при перегоне военных самолетов на фронт» в Высокогорском районе, д. Чепчуги;
  • «Памятник воинам — землякам, погибшим в Великой отечественной войне» (1986 г.) в Сармановском районе, с. Петровка;
  • «Бюст Н.А. Нагаева» (1989 г., ск. В.И. Рогожин) в Спасском районе, с. Булгар, ул. Нагаева.
Анастасия Фартыгина

