В Татарстане наблюдается критическая нехватка кадров в системе ОМС

На одного сотрудника в республике приходится от 9,5 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Аудит Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выявил значительные различия в укомплектованности штата территориальных фондов ОМС (ТФОМС) по всей стране. Особенно остро проблема стоит в Татарстане, где укомплектованность штата составляет всего 50%, и в Кемеровской области — 48,3%. Это самые низкие показатели по стране.

Согласно отчету о результатах контрольного мероприятия, проведенного в 2023—2024 годах и истекшем периоде 2025 года, в пяти ТФОМС, имеющих филиальную сеть и обслуживающих более 2,5 млн застрахованных, на одного сотрудника приходится от 9,5 тыс. (Татарстан) до 14,2 тыс. человек (Самарская область).

При этом, например, в Удмуртии, где численность застрахованных составляет 1,5 млн человек и функционируют два филиала, на одну штатную единицу приходится 8,7 тыс. застрахованных. Расходы на содержание филиалов ТФОМС Удмуртии в 2024 году составили 1,7 млн рублей (без учета зарплаты).

Рената Валеева