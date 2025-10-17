Новости бизнеса

Проверки бизнеса в России сократились в пять раз

11:56, 17.10.2025

Сейчас проводится около 200 тысяч надзорных мероприятий в год

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко представил данные о трансформации контрольно-надзорной деятельности в стране. По его информации, за последние пять лет количество проверок бизнеса сократилось более чем в пять раз, сообщает ТАСС.

Если ранее проводилось около 1,1 млн проверок в год, то сейчас их число составляет 200 тысяч. При этом эффективность контрольных мероприятий значительно возросла: с 40% до 65%.

Примечательно, что количество профилактических визитов надзорных органов в 2025 году увеличилось в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. Григоренко также отметил, что при применении рискориентированного подхода нарушения выявляются в 87% случаев.

