На татарстанском отрезке трассы М-12 «Восток» произошло ДТП

На данный момент перекрыто движение в сторону Москвы, кроме левой полосы

Фото: Динар Фатыхов

На 772-м км федеральной трассы М-12 «Восток» в направлении Москвы произошло ДТП, что привело к временному ограничению движения, сообщает «Автодор».

Для обеспечения безопасности автомобилистов был организован альтернативный съезд на 780-й км магистрали. В настоящее время движение частично восстановлено — автомобили могут двигаться по левой полосе трассы.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной нормализации транспортной ситуации.

Напомним, что на улице Азина не работает светофор.

Наталья Жирнова