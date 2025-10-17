Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА
Самая массивная атака произошла в Крыму
Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над территориями и акваторией страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Самая массивная атака произошла в Крыму — 32 БПЛА за 8 часов. Остальные дроны были уничтожены над пятью регионами и акваторией Черного моря.
- 13 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 6 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- 5 БПЛА — над территорией Брянской области,
- по 2 БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона,
- 1 — над территорией Курской области.
Ранее в Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал более 6 часов: с 0:53 до 7:11 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».