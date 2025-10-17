Новости общества

Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА

08:33, 17.10.2025

Самая массивная атака произошла в Крыму

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над территориями и акваторией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Самая массивная атака произошла в Крыму — 32 БПЛА за 8 часов. Остальные дроны были уничтожены над пятью регионами и акваторией Черного моря.

  • 13 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 6 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • 5 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • по 2 БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона,
  • 1 — над территорией Курской области.

Ранее в Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал более 6 часов: с 0:53 до 7:11 мск.

Наталья Жирнова

