Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА

Самая массивная атака произошла в Крыму

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над территориями и акваторией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Самая массивная атака произошла в Крыму — 32 БПЛА за 8 часов. Остальные дроны были уничтожены над пятью регионами и акваторией Черного моря.

13 БПЛА — над территорией Ростовской области,

6 БПЛА — над акваторией Черного моря,

5 БПЛА — над территорией Брянской области,

по 2 БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона,



1 — над территорией Курской области.

Ранее в Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал более 6 часов: с 0:53 до 7:11 мск.

Наталья Жирнова