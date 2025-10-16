Новости экономики

03:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 17 октября

18:56, 16.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 17 октября
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 17 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро подорожал на 0,36 рубля, доллар — на 0,24 рубля, юань — на 0,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,08 рубля;
  • евро — 92,08 рубля;
  • юань — 11,06 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть589.1
  • Нижнекамскнефтехим81.1
  • Казаньоргсинтез66
  • КАМАЗ83.2
  • Нижнекамскшина38.35
  • Таттелеком0.551