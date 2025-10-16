Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 17 октября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 17 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро подорожал на 0,36 рубля, доллар — на 0,24 рубля, юань — на 0,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,08 рубля;
- евро — 92,08 рубля;
- юань — 11,06 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».