В Татарстане зафиксировали снижение выдачи наличных кредитов на 4%

Средний размер кредита в республике составил 221 тыс. рублей при среднем сроке кредитования в 30 месяцев

Фото: Роман Хасаев

В сентябре Татарстан зафиксировал снижение кредитования наличными: банки выдали 37,96 тыс. кредитов на общую сумму 8,4 млрд рублей. Это на 4% меньше как по количеству, так и по объему по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Средний размер кредита в республике составил 221 тыс. рублей при среднем сроке кредитования в 30 месяцев.

Несмотря на общее сокращение выдач, Татарстан по-прежнему удерживает позицию в топ-10 регионов России по объемам кредитования наличными, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. Средний размер кредита в республике также остается одним из самых высоких среди регионов Поволжья.

Эти тенденции отражают общероссийскую динамику: в сентябре по стране наблюдалось снижение выдач кредитов наличными на 5% по количеству и на 8% по объему относительно августа. В годовом выражении количество кредитов сократилось на 33%, а объем — на 29%. Однако средний размер кредита по России за этот период увеличился со 179 до 190 тыс. рублей, а средний срок сократился на два месяца.

Всего за девять месяцев 2025 года россиянам было выдано 12,8 млн кредитов наличными на 2,24 трлн рублей, что на 50—55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что Татарстан показал минимальный рост отказов по потребительским кредитам. В августе 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 74,1%.

Анастасия Фартыгина